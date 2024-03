„Mein Name steht symbolisch für das ganze Team“

Der frühere OJAD-Geschäftsführer Martin Hagen bekam das Große Verdienstzeichen des Landes.

„Eine engagierte und entschlossene Leitfigur, die die Jugendarbeit in Vorarlberg maßgeblich mitgestaltet hat“ hieß es in der Laudatio. Der Geehrte betrachtet die Auszeichnung weniger als Anerkennung seiner eigenen Leistung, sondern vielmehr als Würdigung eines Teams von engagierten Menschen, die sich für die Anliegen der Jugendlichen einsetzen. „Es ist das erste Mal, dass die Offene Jugendarbeit in Vorarlberg eine derart bedeutende Auszeichnung erhält. Mein Name steht nur symbolisch darauf – das Verdienstzeichen gebührt allen, die täglich in der Offenen Jugendarbeit und in den Dachverbänden, sei es die koje oder die bOJA, mit jungen Menschen arbeiten“, betont Martin Hagen. Sie stehen vor zahlreichen Herausforderungen, denn viele der Jugendlichen kommen aus sozial schwachen Familien, haben Ängste bezüglich der drohenden Klimakrise und kämpfen im Allgemeinen mit schwierigen Lebensumständen. „Dennoch können wir von diesen Jugendlichen lernen, weil sie so lebendig und trotz aller Hindernisse so gut drauf sind“, so Hagen.