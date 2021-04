„Mein Job bei der Pfarre taugt mir“

Menschen aus der Heimat: Maximilian Neustädter (19) absolviert den Zivildienst im Seelsorgeraum Dornbirn.

Seit sieben Monaten macht er seinen Job und ist dabei happy, wie er sagt: „Es taugt mir.“ Die Arbeitszeiten sind ideal, zum Großteil kann er sie selbst einteilen. Er könne es jedem nur empfehlen, erzählt er begeistert. Die Arbeit sei abwechslungsreich und so listet er seine Tätigkeiten gleich auf. Viel Zeit verbringt er am Schreibtisch vor dem PC, wenn es das Administrative einer Pfarre zu erledigen gilt. Und wenn in der Pfarre Haselstauden eine Arbeit „brennt“, ist der Zivildiener gleich zur Stelle und wechselt seinen Arbeitsort. Es fallen auch handwerkliche Arbeiten an. „Manchmal fühle ich mich wie ein Hausmeister“, scherzt er beim Erzählen. Putzen müsse er zum Glück nicht, höchstens einmal den Vorplatz der Kirche kehren. Und im Winter nimmt er natürlich die Schneeschaufel gerne in die Hand. Auch beim „Beeren-Nasch-Garten“, einem Projekt, das vor Kurzem mit Kindern der VS Rohrbach startete, legte er Hand an. Dabei gab es ein Zusammentreffen mit seinem Zwillingsbruder Felix, der den Zivildienst an der Schule absolviert. Weitere Projekte gibt es beispielsweise am Marktplatz, wo sich dann auch die „Zivis“ der anderen Pfarren beteiligen.