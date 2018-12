„Mein größter Traum ist Mailand“

Vor eineinhalb Jahren hat der 20-jährige Jan durch Zufall mit dem Modeln angefangen. W&W erzählt er, wie es dazu gekommen ist.

Im Interview mit Jan Flade wird eines von Anfang an klar: Er ist bodenständig. Kein Anzeichen von Überheblichkeit oder Arroganz. Zum Interview kommt er ganz lässig in Streetwear. Lediglich seine Schuhe lassen darauf schließen, dass sich hinter dem jungen Fußballfanatiker auch ein Modeliebhaber versteckt. Jan ist zwar noch kein Supermodel, dennoch konnte er sein Talent schon öfter unter Beweis stellen.

Selbstbewusst steht er vor der Kamera und macht sein Ding. Zwischenzeitig war Jan in derselben Agentur unter Vertrag, wie das Supermodel Gigi Hadid. Immer noch eine völlig absurde Vorstellung für den 20-Jährigen. „Ich hätte im Traum nie daran gedacht, dass ich so weit komme.“ Am meisten fasziniert Jan am modeln, hinter die Fassaden blicken zu können, interessante Menschen kennen zu lernen und die Welt zu bereisen. „Das war ohnehin schon immer mein Ziel“, verrät er WANN & WO. Was als Nebenjob begann, wurde zu einer Chance. Eine Chance, die Jan auch nutzen möchte.