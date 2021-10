Mit der Inbetriebnahme des revitalisierten ÖBB-Kraftwerk Spullersee wurde ein Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit und Energiewende gesetzt.

Von 1919 bis 1925 wurde das Kraftwerk Spullersee als Bahnstromkraftwerk errichtet. Nach fast 100 Jahren verlässlicher, nachhaltiger und umweltfreundlicher Stromerzeugung wurde nun die Revitalisierung des Kraftwerkes gefeiert. Beim größten Umbau in seiner Kraftwerksgeschichte wurde das Kraftwerk auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Durch seine bauliche Auslegung ist das Kraftwerk gemeinsam mit dem Kraftwerk Braz in der Lage, bei Bedarf die Bahnstromversorgung in ganz Vorarlberg sicherzustellen. Im Winter 2019/2020 wurde der rund 480 Meter lange Zugangstunnel ausgebrochen. Anfang 2020 fand die kontrollierte Entleerung des Spullersee statt. Eine neue, seeseitige Apparatekammer wurde ausgebrochen sowie wichtige maschinenbauliche Anlagen, wie notschlusstaugliche Absperrklappen eingebaut.

„Die ÖBB fahrt nun mit grünem Strom. Der Ausbau der Wasserkraft steht bei uns im Land an oberster Stelle. Ich gratuliere der ÖBB zu dieser ökologischen, nachhaltigen Stromerzeugung“, so Landeshauptmann Markus Wallner anlässlich der Feierlichkeiten zur Wiederinbetriebnahme. Landesrat Johannes Rauch sieht die ÖBB als Rückgrat bei der Mobilitätswende und freut sich über die hervorragende Kooperation. ÖBB-Infrastruktur Vorstand Johann Pluy sieht in dieser Wiederinbetriebnahme einen historischen Moment in der Bahngeschichte. „Das Kraftwerk Spullersee hat eine einfachere, effizientere Lösung hinsichtlich des Erreichens der Klimaneutralität geschaffen“, so Pluy. Das „Klimaschutzunternehmen Nr. 1 – ÖBB“ ist weiterhin bestrebt Energie zu sparen, auch wenn solche schwierigen Baustellen mit extremen Bedingungen im Hochgebirge zu bewerkstelligen sind. Im Anschluss an die Rückblende, den Worten der Ehrengäste und eines interessanten Filmes über die Bauarbeiten nahmen Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Johannes Rauch und ÖBB-Infrastruktur Vorstand Johann Pluy mit einem Knopfdruck die Turbine in Betrieb.