Meilenstein für die Sportinfrastruktur

Die Götzner Gemeindevertretung beschloss die umfangreiche Sanierung der Mittelschul-Turnhalle.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde in Abstimmung mit den Hallennutzern und dem Hallenwart ein umfangreiches Sanierungskonzept erstellt und dessen Umsetzung auch von der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen. Neben der Erneuerung des Eingangs- und Pausenbereiches wird auch der Hallenboden, welcher über all die Jahre stark beansprucht wurde, erneuert. Ebenso kommen unter anderem neue Sportgeräte, ein Schallschutz wird installiert und auch die Beleuchtung wird verbessert. Dazu sind auch Arbeiten im Nassbereich und an den Außenflächen vorgesehen.