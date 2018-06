Mehrsprachige Bücher in Bregenzer Kindergärten

Bregenz– In Zukunft wird es eine Eltern-Kind-Bibliothek mit mehrsprachigen Büchern an städtischen Kindergärten geben.

Ein neues Sprachförderkonzept in Bregenz wurde von der Dienststelle Familie und Kinder gemeinsam mit den verantwortlichen Pädagogen entwickelt. An Bregenzer Kindergärten weisen rund 51 Prozent aller Kinder einen Sprachförderbedarf auf.

In Bregenz sollen den Kindern nun Angebote für die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bereitgestellt werden. Die Heranführung der Kinder an die Literatur sowohl im Kindergarten als auch zu Hause soll im Rahmen von Bibliotheken in den Kindergärten als auch im Rahmen von Bibliotheksbesuchen im Vorschulalter gefördert werden, heißt es seits der Stadt. Die Kosten für dieses erste konkrete Projekt im Rahmen des Sprachförderkonzepts belaufen sich auf 4.000 Euro.