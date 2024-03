Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall in Dornbirn

Am frühen Sonntagmorgen lenkte ein 24-jähriger Fahrzeuglenker seinen Pkw in Dornbirn auf der Josef-Ganahl-Straße in Richtung Kreuzung Höchsterstraße. In seinem Auto führte er noch zwei weitere Personen, eine auf dem Beifahrersitz und eine weitere auf der Rückbank, mit. Zur selben Zeit lenkte eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin ihren Pkw ebenfalls auf der Josef-Ganahl-Straße in Richtung Höchsterstraße - hinter dem Fahrzeug des 24-jährigen Fahrzeuglenkers.