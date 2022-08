Mehrere Polizisten bei Einsätzen verletzt

Bei mehreren Einsätzen sind am Mittwoch bzw. in der Nacht auf Donnerstag Polizisten in Wien verletzt worden, wie in einer Aussendung berichtet wurde.

In einem Fall konnte der Beamte wegen Verletzungen am Knie nach einer Attacke im Zuge einer Festnahme seinen Dienst nicht fortsetzen. Geschehen ist dies in Meidling, wo es zu einem Gerangel mit einem Mann kam, der Fahrzeuge beschädigt haben soll.

Heftiges Gerangel

Dieser Einsatz erfolgte in der Nacht auf Donnerstag, kurz nach Mitternacht. Ein 33-jähriger Pole soll mehr als ein Dutzend Fahrzeuge beschädigt haben, indem er vorwiegend Seitenspiegel abgebrochen oder zweirädrige Gefährte umgeworfen haben soll. Eine Streife der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk hielt den Verdächtigen in der Steinbauergasse an. Im Zuge dessen kam es zu einem heftigen Gerangel, der 33-Jährige soll dabei geschlagen und getreten haben. Er wurde festgenommen.

Brüllend Autos aufgehalten

Fast 24 Stunden zuvor, in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr, wurde eine Polizistin der Inspektion Martinstraße verletzt. Sie und Kollegen hielten beim Währinger Gürtel einen laut Aussendung augenscheinlich psychisch beeinträchtigten Mann auf. Dieser soll kurz zuvor in Tarngewand und mit einem Holzgehstock in der Hand brüllend Autos aufgehalten haben. Der 59-jährige Mann aus Singapur hätte dabei in einem Fall sogar versucht, mit dem Stock ein Auto zu beschädigen. Bei der Anhaltung kam es zu einem Gerangel. Die Frau wurde leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst fortsetzen. Der 59-Jährige wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Angriff wegen Geldstrafe