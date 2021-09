Mehrere Kandidaten für SPÖ-Spitze: Staudinger vermittelt

Mehrere Parteimitglieder der SPÖ Vorarlberg kandidieren für die Wahl zum Landesparteichef am 16. Oktober. Darüber wurde der erweiterte Parteivorstand der sozialdemokratischen Landespartei bei einer Sitzung am Montagabend durch die Geschäftsführung informiert.

Keine Parteitag-Verschiebung

Dabei soll es laut SPÖ-Pressesprecher Lukas Riepler darum gehen, die weitere Vorgehensweise bis zur Wahl beim Landesparteitag am 16. Oktober zu besprechen. Dass mehrere Parteimitglieder kandidieren, wurde vom erweiterten Parteivorstand begrüßt. "Ich habe immer gesagt, dass ich für eine echte demokratische Wahl stehe", so Parteivorsitzender Staudinger. Er freue sich über das große Interesse an der wichtigsten Funktion in der Partei.