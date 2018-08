Mehrere Brandanschläge auf Bundesheer-Grenzposten verübt

Mehrere hundert Soldaten des österreichischen Bundesheeres sind momentan im Assistenzeinsatz im Burgenland. Nun wurden Brandanschläge auf militärische Beobachtunsgsposten in jener Region verübt.

Wie die “Krone” berichtet, ereigneten sich im Juli und August mehrere Brandanschläge auf militärische Beobachtungsposten im Bezirk Güssing an der Grenze zu Ungarn. Insgesamt vier Hochstände haben zwischen 18. Juli und 3. August gebrannt, bestätigte die Polizei am Freitag einen Bericht der “Kronen Zeitung” (Ausgabe Burgenland).

Brandspuren entdeckt

Bei den Hochständen in Eberau und Moschendorf habe es nur Brandspuren gegeben. “Damals bemerkten Bundesheerangehörige beim Betreten Benzingeruch und sahen Brandspuren“, schildert Oberst Helmut Greiner von der Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber der “Krone”. Die Beobachtunsgposten in Winten und Heiligenbrunn seien jedoch durch das Feuer zerstört worden. Zu den Feuern sei es stets in den frühen Morgenstunden gekommen.