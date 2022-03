Am 4. Juli 1987 wurde die Mehrerauerbrücke in Bregenz als wichtiger Meilenstein der örtlichen Verkehrsplanung offiziell freigegeben. Mehrerauerbrücke wird saniert Am

Seither wird die Straßenverbindung, die von der städtischen Kernzone über die L202 und die Bahntrasse zum Freizeitbereich am See führt, Tag für Tag stark frequentiert. 2006 musste die Fahrbahn erstmals erneuert werden. Auch kleinere Arbeiten wie zum Beispiel 2021 am seeseitigen Widerlager wurden laufend durchgeführt.

Insbesondere aufgrund von Mängeln an der Fugenkonstruktion steht jetzt aber eine größere Sanierung an. Das teilte Bürgermeister Michael Ritsch nach dem Stadtrat am 8. März mit. Demzufolge muss heuer der gesamte Asphaltbelag auf der Brücke sowie auf der südlichen Rampe abgefräst und ersetzt werden. Dabei werden auch die vorhandenen Fugen abgedichtet.