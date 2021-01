Mehr Verkehrssicherheit auf dem Koblacher Straßennetz

Für das neue Koblacher Straßen- und Wegekonzept läuft bis 12. Februar ein öffentliches Auflage- und Anhörungsverfahren.

Koblach . In der Kummenberggemeinde wird schon seit geraumer Zeit an einem neuen Straßen- und Wegekonzept gearbeitet. Bei der letzten Gemeindevertretersitzung wurde nun das vorliegende Konzept zur Auflage beschlossen.

In den letzten 50 Jahren hat sich die Koblacher Einwohnerzahl verdoppelt und so hat auch der Verkehr deutlich zugenommen. Aus diesem Grunde waren auch die Verantwortlichen im Gemeindeamt gezwungen zu handeln und sich hier den verschiedenen Problematiken anzunehmen. Unter intensiver Beteiligung der Bevölkerung wurde in den letzten beiden Jahren das vorliegende Straßen – und Wegekonzept erarbeitet, welches kürzlich zur Auflage beschlossen wurde und nun in der Zeit vom 11. Jänner bis 12. Februar bei einem öffentlichen Auflage- und Anhörungsverfahren eingesehen werden kann. Die eingehenden Stellungnahmen und Empfehlungen fließen anschließend in die weitere Bearbeitung des Straßen- und Wegekonzeptes mit ein, welches in weiterer Folge durch die Gemeindevertretung beschlossen wird.