Mehr Sicherheiten bei Wald- und Forstarbeiten

In Vorarlberg gibt es nach wie vor viele Waldbesitzer:innen. Dabei wird der überwiegende Teil der Ländle-Waldfläche (59 Prozent) auch von diesen selbst bewirtschaftet.

Kuratorium für Verkehrssicherheit werden jährlich rund 1500 Personen so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. In 40 Prozent der Fälle müssen die Verletzten auch stationär aufgenommen werden. „Schon mit einer geeigneten Schutzausrüstung trägt Jede:r zur Prävention und somit zur Vermeidung von schweren Unfällen bei. Dazu zählen eine Schnittschutzhose, ein Helm, entsprechende Handschuhe und Sicherheitsschuhe“, so Mario Amann von Sicheres Vorarlberg.

Das Ländliche Fortbildungsinstitut LFI in Vorarlberg bietet regelmäßig den Motorsägen Führerschein an. In drei Modulen erhalten Teilnehmer:innen wichtige Aspekte zur Arbeitssicherheit, zur Schutzausrüstung und zum sicheren Arbeiten. Zudem wird in Praxistagen das Fällen und Aufarbeiten erlernt. Alle Informationen und Kursdetails sind online auf vbg.lfi.at ersichtlich.