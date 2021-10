Mehr Sicherheit vor Götzner Bahnhof

Der Bereich der Bahnhofsstraße in Götzis wird zur Begegnungszone erklärt.

Götzis . Nachdem bereits vor rund fünf Jahren die Gemeindestraßen „Schulgasse“ und „Zollwehr“ zur sogenannten Begegnungszonen umgewandelt wurden, wird nun nach den kürzlich abgeschlossenen Belagsarbeiten am Busbahnhof in Götzis auch dieser Bereich als Begegnungszone ausgewiesen.

Die Götzner Bahnhofsstraße wird dabei vor allem zu den Hauptverkehrszeiten im Bereich vor dem Bahnhof von vielen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern gleichzeitig genutzt und im Bereich des Busbahnhofes, an dem sich die Bushaltestellen an beiden Fahrbahnrändern befinden, wechseln viele Fahrgäste die Straßenseite. Dies führte in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen und um die Sicherheit im Bereich des Bahnhofs zu verbessern, hat der Götzner Gemeindevorstand in seiner letzten Sitzung beschlossen, den Bereich der Bahnhofsstraße zur Begegnungszone zu erklären.