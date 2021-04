Mehr Sicherheit vor der Schule Weidach

Bregenz (BRK) – Das Thema „Verkehrsberuhigung vor Kindergärten und Schulen“ wird in der Landeshauptstadt Bregenz seit geraumer Zeit großgeschrieben. Markantes Beispiel dafür ist der „Gut-Geh-Raum“, der 2017 vor der neuen Schule Schendlingen eingerichtet wurde.

Auch beim 2020 neu eröffneten Kindergarten St. Gebhard wurden entsprechende Maßnahmen gesetzt. In einem nächsten Schritt will die Stadt jetzt vor der Schule Weidach für mehr Sicherheit sorgen. Hunderte Schüler/-innen frequentieren dort täglich die Straße. Nicht wenige werden von ihren Eltern mit Autos zum Unterricht gebracht und wieder abgeholt. Dazu kommt, dass unmittelbar vor dem Gebäude eine viel befahrene Landesradroute verläuft.

Wie im Stadtrat am 27. April beschlossen, geht es zum einen um verkehrstechnische Maßnahmen. Dazu gehört, dass die Straße „Im Rosshimmel“ in Fahrtrichtung Landstraße als Einbahn geführt wird. Das Fahren von der Landstraße bis zur Schule soll nur Anrainerinnen und Anrainern erlaubt sein. Des Weiteren sollen die PKW-Stellplätze, die sich direkt vor dem Schulgebäude befinden, aufgelassen werden. Die zwei Behindertenparkplätze bleiben, werden aber versetzt. Für sogenannte „Elterntaxis“, die sich nicht gänzlich vermeiden lassen, soll es einen eigenen markierten Bereich geben, in dem Autos zumindest kurzzeitig anhalten können. Die beschriebenen Pläne will die Stadt möglichst zeitnah realisieren. Für die Einhaltung der neuen Regeln wird es auch mehr Überwachung durch die Exekutive geben.