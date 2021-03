Mehr Sicherheit im Bludenzer Straßenverkehr

Bludenz. Eine Änderung der Vorrangregelung, eine Verschmälerung der Fahrbahn sowie eine entsprechende Haltelinie sollen im Bludenzer Stadtkern in Zukunft für mehr Sicherheit sorgen.

„Das Radfahren gewinnt in Bludenz immer mehr an Bedeutung. Das Rad wird oft für kurze Wege im Alltag genutzt. Es müssen daher sichere Lösungen für alle Teilnehmenden im Straßenverkehr gefunden werden. Es freut mich, dass wir mit dem einstimmigen Beschluss des Verkehrsplanungsausschusses hier einen wichtigen Schritt setzen können“, macht Vizebürgermeister Mario Leiter in seiner Funktion als Verkehrsstadtrat sein Anliegen deutlich. Umwelt-Referent Wolfgang Maurer kann dem nur zustimmen: „Dass wir die Sanfte Mobilität in Bludenz weiter vorantreiben, ist wichtig. Dass dies jedoch nur dann funktioniert, wenn auch die Rahmenbedingungen, wie eben sichere Verkehrsstrukturen, stimmen, liegt auf der Hand.“