Mehr Sicherheit am Dornbirner Bahnhof

Ein 32-jähriger Mann wurde vor wenigen Tagen am Dornbirner Bahnhof von Jugendlichen mit einem Messer verletzt. Stadtrat Christoph Waibel über die aktuelle Lage.

Der Vorfall am Dornbirner Bahnhof, bei dem drei Jugendliche einen 32-Jährigen niederstachen, sorgt immer noch für Aufruhr. Der Fall hat die Diskussion rund um die dortige, sowie generelle Sicherheit in Vorarlberg entfacht. "Wenn sie sich die offiziellen Stellungnahmen anhören, soll der Bahnhof wahnsinnig sicher sein. Aber wenn man mit den Leuten spricht, sieht es anders aus", sagt Stadtrat Christoph Waibel in der Sendung Vorarlberg LIVE.