Mehr Platz in der Unteren Breite

Gemeinde Viktorsberg entschärft im Zuge von Bauplatzerschließungen eine unübersichtliche Spitzkehre.

Viktorsberg. Während in der Berggemeinde Viktorsberg derzeit intensiv an der Verbeiterung der L70 Richtung Kloster gearbeitet wird, soll in Bälde auch etwas weiter unten ein verkehrstechnisches Nadelöhr entschärft werden. Im Bereich der Straßen Untere Breite sowie Bölsweg wurden einige Umlegungen bereits umgesetzt nun sollen die Bauplätze auch entsprechend erschlossen werden. Ein Teil ist die Verbeiterung der Spitzkehre bei der Einfahrt in die Hauptstraße. Ziel ist die Straße auch für den Verkehr zu den jeweiligen Baustellen zu ermöglichen. Der Radius der Einfahrt wird dabei vergrößert und damit auch eine Umkehrmöglichkeit geschaffen. Ein dafür erforderlicher Grundtausch wurde ebenfalls bereits erledigt. Die Arbeiten sollen noch dieses Frühjahr beginnen und bereits im Sommer abgeschlossen sein. CEG