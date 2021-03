Mehr Platz im Messestadion

Über die Sommermonate entsteht im Dornbirner Eisstadion eine neue unterbaute Tribüne.

Seit mittlerweile rund 20 Jahren ist das Dornbirner Messestadion Heimstätte zahlreicher Eishockey- und Eislaufvereine und der Bedarf an weiteren Eiszeiten ist gerade nach der Schließung der Arena Höchsterstraße nochmals gestiegen. Daraus resultierte mit der Zeit auch ein gewisses Platzproblem gerade was die Umkleidekabinen und weitere Lagerflächen anbelangte. Gerade bei größeren Nachwuchsturnieren kam es so öfters mal zu einem „Stau“ im Umkleidebereich.