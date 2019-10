Mehr Platz für Kinder

In Nenzing-Gaisstraße entsteht eine neuer Kindergarten mit Kleinkindbetreuung

Derzeit werden in Nenzing rund die Hälfte der Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren zu Hause betreut. Das Interesse an Spielgruppen- und Kindergartenplätzen steigt kontinuierlich. Auch ein steigender Bedarf an Ganztagsbetreuungsplätzen ist zu erwarten. Gleichzeitig steht die Marktgemeinde vor einer weiteren Herausforderung: „Der Kindergarten an der Gaisstraße ist derzeit in angemieteten Räumlichkeiten untergebracht. Dieser Mietvertrag wird nicht mehr verlängert und läuft wegen Eigenbedarf des Vermieters Ende Juli 2021 aus“, berichtete Bürgermeister Florian Kasseroler bei der jüngsten Gemeindevertretungssitzung. Deshalb machte man sich in der Gemeindestube und in einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe auf die Suche nach Alternativen – ein Grundsatzbeschluss über die gefundene Lösung wurde in der jüngsten Gemeindevertretungssitzung gefasst.