Mehr Platz auf dem Weg zum Kloster

Verbreiterungsarbeiten an der Viktorsberger Straße L70 wurden gestartet

Viktorsberg. An sich sind es nur rund 300 Meter, aber diese Strecke von der Abzweigung Schlatteg bis zum Kloster Viktorsberg bzw. Hotel Viktor und Gasthaus Schöne Aussicht, hatten und haben es in sich. Viel zu schmal ausgelegt, war stellenweise kaum Platz für zwei PKW, ganz zu schweigen von einer Begegnung Bus und/oder LKW. Diesem Umstand wird nun Abhilfe geschaffen und die L70 Viktorsberger Straße in diesem Bereich verbreitert, um künftig einen sicheren Verkehrsfluss für den Privatverkehr, Zulieferer und öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen.

Felsarbeiten und Aufschüttungen

Vorerst laufen nun die groben Felsarbeiten im engen Kurvenbereich, hier muss mit großem Aufwand der nötige Platz für die Straße geschaffen werden. Etwas weiter oben, auf der Höhe des Klosters und des sogenannten Bucher Haus das umgekehrte Bild, hier erfolgen auf der Talseite umfangreiche Aufschüttungen und Steinschichtungen, die vorhandenen Gebäude ermöglichen keine bergseitigen Arbeiten. Seit dem Baustart vor knapp zwei Wochen wurde hier schon einiges erledigt, eine Großbaustelle wie diese, erledigt sich aber selbstredend nicht in so kurzer Zeit und wird entsprechend Zeit, geplant ist die Fertigstellung Ende Oktober, in Anspruch nehmen. Da neben den Verbreiterungsarbeiten auch der komplette Unterbau der Straße erneuert wird, nutzt die Gemeinde die Gelegenheit und verlegt neue Schmutzwasserkanäle, um auch für künftige Starkregenereignisse gerüstet zu sein. Die sonstigen Kosten in der Höhe von rund 2,4 Millionen Euro trägt als Straßenerhalter das Land Vorarlberg.

Umleitungsmöglichkeit für PKW-Verkehr