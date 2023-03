Mehr Plätze für Kinder in Gisingen

Stadt Feldkirch plant neue Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung.

GISINGEN Die Stadt Feldkirch plant den Umbau eines Bestandsgebäudes in der Josefgasse 16 sowie die temporäre Erweiterung mittels Container, um den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen abzudecken. Das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sieht ab Herbst 2023 einen Versorgungsauftrag für alle Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt vor. In Feldkirch stehen aktuell rund 880 Kindergartenplätze in städtischen Einrichtungen zur Verfügung. Die Zahl der Plätze verringert sich jedoch, wenn Kinder mit erhöhtem oder besonders hohem Förderbedarf aufgenommen werden, da für sie die Gruppenhöchstzahl reduziert werden muss. Der Grundsatzbeschluss wurde im März gemacht, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke soll bis Mai andauern und der Beginn der Adaptierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude und Anbindung soll bis Herbst 2023 abgeschlossen sein. Die Fachabteilungen erarbeiten einen Etappenplan zur weiteren Schaffung von Betreuungsplätzen für Zwei- und Dreijährige. “Uns war es wichtig einen Ort zu finden, der nicht nur temporär seinen Zweck erfüllt, sondern langfristig und zukunftsfähig einen Platz für die Kinder in Gisingen bereithält”, erklärt Ortsvorsteher Peter Stieger.

Details zu Räumlichkeiten

90 Plätze bis Herbst In den städtischen Kleinkindgruppen können ca. 20 Plätze für Dreijährige zur Verfügung gestellt werden. Die privaten Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergärten in Feldkirch bieten für diese Altersgruppe weitere 150 Plätze an. Somit stehen insgesamt ca. 1050 Plätze für drei- bis fünfjährige Kinder zur Verfügung. Im Jänner waren in Feldkirch 1139 Kinder dieser Altersgruppe gemeldet. Es ist noch mit weiteren Zuzügen bis zum Herbst zu rechnen. Somit ist davon auszugehen, dass im Herbst 2023 rund 90 zusätzliche Betreuungsplätze insbesondere für Dreijährige geschaffen werden müssen. Auch für die Folgejahre kann ein ähnlicher Bedarf angenommen werden, zumal ab 2025 der Versorgungsauftrag auch für die Zweijährigen gilt und somit weitere Kleinkindbetreuungsplätze benötigt werden. Bei neuen Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen müssen grundsätzlich folgende räumliche Mindestanforderungen erfüllt werden: Es muss pro Gruppe ein Gruppenraum vorhanden sein, der eine freie Spielfläche von mindestens 2 m² pro Kind (bei Kindergartengruppen 60 m²) aufweist, gegebenenfalls mit Ausweichräumen. Außerdem müssen Garderoben, WC und Waschräume für die Kinder sowie ein Bewegungsraum, ein Raum oder Räume für das Mittagessen und die Mittagsruhe, ein Außenspielbereich, Personalräume wie ein Büro, ein Aufenthaltsraum, eine Garderobe und WC sowie allgemeine Räume wie ein Abstellraum und ein Raum für Reinigungsmittel vorhanden sein.

Ganztägig geöffnete Einrichtung