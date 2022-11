Mehr Kosten erfordern mehr Hilfe!

Caritas zum Welttag der Armen:

Sowohl was die insgesamt erreichten Haushalte, als auch was die Vorsprachen in unseren offenen Beratungsdiensten betrifft, verzeichnen wir im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um zehn Prozent. Besonders auffällig ist die hohe Zahl der Erstkontakte, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um ein gutes Drittel. Über 960 der in den ersten zehn Monaten des Jahres beratenen Klient*innen war zuvor noch nie an unserer Stelle. Bereits das dritte Jahr in Folge haben wir eine im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit sehr hohe – das heißt: mehr als verdoppelte – Zahl an Anonym-Kontakten. Damit werden Menschen erfasst, die sich mit Fragen und Informationsanliegen an uns wenden, aber noch nicht an dem Punkt sind, um in eine persönliche Beratung einzusteigen, mitunter aus Scham, ihren Hilfebedarf sich selbst und anderen einzugestehen.