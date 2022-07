Mehr Komfort durch neues Buskonzept

Der ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) Oberes Rheintal hat ein neues Buskonzept für die Region vorgelegt.

Dazu wurde in den letzten Wochen und Monaten das Buskonzept Landbus Oberes Rheintal neu überarbeitet und auf Grundlage der einzelnen Stellungnahmen und Gesprächen mit den Gemeinden entsprechend angepasst. So wurden auch die Fahrpläne unter anderem mit den Gemeinden Klaus, Götzis und Koblach neu abgestimmt und es werden künftig einige Buslinien verändert beziehungsweise neu konzipiert. Auch für das Vorderland bringt das neue Buskonzept wesentliche Änderungen und so soll es künftig für Göfis eine Anbindung an Frastanz und eine schnelle Linie von Rankweil nach Göfis ohne Fahrt zum LKH Valduna geben – gleichzeitig wird allerdings nicht mehr von allen Linien das gesamte Ortsgebiet angefahren.