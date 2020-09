Mehr Gleichberechtigung bei Oskarverleihung

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jedes Jahr im Januar die goldene Trophäe vergibt, hat neue Regelungen für die Kategorie "Bester Film" festgelegt.

Die neuen Standards sollen für mehr Diversität und Inklusion in der glamourösen Welt der Filme sorgen und 2024 in Kraft treten. Mindestens zwei von vier Kriterien müssen erfüllt sein, um zur Nominierung in der Kategorie "Bester Film" zugelassen zu werden.