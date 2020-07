Mehr gemeinnützige Wohnungen

Vergangenen Donnerstag, 23. Juli, wurden zwölf gemeinnützige Wohnungen „In der Blacha“ in Rankweil Brederis feierlich den neuen Mieterinnen und Mietern – vorwiegend Familien mit Kindern – übergeben.

Die neue Wohnanlage umfasst rund 470 Quadratmeter Gesamtwohnfläche, welche in je vier Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen unterteilt wurde, um jedem Wohnbedarf gerecht zu werden. Die Erdgeschoßwohnungen sind durchwegs barrierefrei und konnten somit an ältere Bewohner mit teilweise eingeschränkter Mobilität vermietet werden. In den größeren Wohnungen fanden kinderreiche Familien Platz. „Die Zahl der Wohnungswerber in Rankweil ist weiterhin hoch. Derzeit bemühen sich rund 180 Personen um eine gemeinnützige Wohnung“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. „Gerade, weil der Immobilienmarkt in Vorarlberg sehr angespannt ist, werden wir weiterhin mit großer Nachfrage rechnen müssen. Daher bemüht sich die Gemeinde laufend um den Erwerb geeigneter Grundstücke und versucht private leerstehende Häuser und Wohnungen nutzbar zu machen.“