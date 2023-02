Mehr Geld für Studenten gefordert

Fabian Haslwanter kandidiert für die JUNOS bei den Wahlen zur Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft.

An der Universität Innsbruck studiert Haslwanter "Informationssystems". Sein politisches Engagement begann bereits 2019 in Vorarlberg. Durch einige Veranstaltungen der Junos konnte Haslwanter auch Anschluss zu den in Innsbruck Studierenden finden und hat sich anschließend nach und nach mehr in die Hochschulpolitik eingebracht. In der Hochschulvertretung von Innsbruck und auch in der Bundesvertretung ist er zwischenzeitlich Ersatzmandatar. "Ich konnte mich da schon für viele Studierende einsetzen, mich aktiv einbringen, meine Ideen einbringen und viel dazulernen", schildert der Dornbirner beim Interview im Vorarlberg-LIVE-Studio.