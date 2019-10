Mehr Frauen in die Gemeindepolitik

Mitreden, mitmachen, mitmischen

Altach/Kummenberg. Gerade einmal etwas mehr als ein Fünftel der Gemeindevertreter sind weiblich. Dies künftig zumindest schrittweise zu ändern zum Ziel gemacht haben sich parteiübergreifend Frauensprecherinnen der Region amKumma. Sie wollen Frauen motivieren sich verstärkt in die kommunale Politik mit einzubringen. Am 22.Oktober gibt es dazu unter dem Motto: „Red mit, mach mit, misch mit“ eine Infoveranstaltung im Altacher KOM. Dabei werden bereits aktive Gemeindevertreterinnen ihre Erfahrungen aus ihrer politischen Arbeit teilen und potentiellen Kandidatinnen Rede und Antwort stehen. Am 14.November folgt ein darauf aufbauender Workshop. Mehr Informationen unter: www.frauennetzwerk-vorarlberg.at CEG