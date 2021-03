Mehr Corona-Testkapazität

Ab Sonntag, 14. März, geht im Rankweiler Vereinshaus in der Unteren Bahnhofstraße eine vierte Teststraße mit 120 weiteren Testmöglichkeiten in Betrieb. Dadurch werden künftig die möglichen Testungen von 380 auf 500 pro Tag erhöht.

Die von medizinischem Personal durchgeführten Tests werden in der nächsten Woche fließend durch kontrollierte Selbsttests abgelöst. Weiterhin gilt: Die Anmeldung erfolgt über www.vorarlberg.at/coronatest .

Zusätzlicher Testung am Samstagvormittag

Geöffnet ist das Testzentrum wie bisher, dienstags, donnerstags und sonntags, von 16.00 bis 19.00 Uhr. Darüber hinaus besteht neu am Samstagvormittag, von 8.30 bis 11.30 Uhr, die Möglichkeit zum kontrollierten Selbsttest. Damit soll unter anderem ein Besuch der Gastronomie am Wochenende ermöglicht werden.