In der Liechtensteinerstraße 26 wurde ein neuer Standort für das Carsharing-Auto errichtet.

In der Liechtensteinerstraße 26 wurde ein neuer Standort für das Carsharing-Auto errichtet. ©CARUSO Carsharing eGen

In der Liechtensteinerstraße 26 wurde ein neuer Standort für das Carsharing-Auto errichtet. ©CARUSO Carsharing eGen

Mehr Carsharing in Feldkirch: Zwei neue Standorte für den wachsenden Bedarf

Da das bestehende Carsharing-Angebot am Feldkircher Bahnhof an seine Kapazitätsgrenzen stieß, wurde direkt gegenüber ein zweites CARUSO-Fahrzeug stationiert. Der dritte Standort ist in der Liechtensteiner Straße 26 zu finden (ca. 3 Minuten Fußweg vom Landesgericht Feldkirch entfernt).

Durch die Kooperation mit einem Projektentwickler können die Mitglieder von CARUSO Carsharing am Standort Liechtensteiner Straße auf einen brandneuen VW ID.3 zugreifen.

Was ist CARUSO Carsharing?

Die CARUSO Carsharing eGen ist eine Vorarlberger Genossenschaft, die seit 2015 ein standortbasiertes Carsharing Netzwerk in Vorarlberg aufbaut. Mittlerweile gibt es fast 50 Carsharing-Fahrzeuge (hauptsächlich Elektroautos) in ganz Vorarlberg, die von den Mitgliedern bei Bedarf mittels App oder im Onlinebuchungskalender gebucht werden können. Der große Vorteil für Mitglieder von CARUSO Carsharing: Kosten entstehen (je nach gewähltem Tarif) nur dann, wenn tatsächlich ein Auto gebucht wird – Aufwände für Versicherung, Treibstoff, Reinigung, Service, etc. werden von CARUSO Carsharing getragen.

Informationen