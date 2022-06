Mehr als nur Sport

SV CAPS Vorarlberg nahm an der Ö-Tischtennismeisterschaft für Menschen mit Behinderung teil.

Lustenau/Stockerau. Kürzlich fuhren die SV CAPS-Tischtennisspieler Susi Vetter und Markus Blank mit den Betreuern Daniela Müller und Andy Kürsteiner zu den Österreichischen Tischtennismeisterschaften nach Stockerau und erlebten aufregende Tage beim Turnier.

Markus Blank hatte Losglück und spielte in der etwas leichteren Gruppe. Er gewann dabei drei von fünf Partien, was hinter den beiden führenden Nationalspielern den ausgezeichneten dritten Platz in der Gruppe bedeutete. Im Platzierungsspiel gegen den Dritten der anderen Gruppe spielte Blank zwar eine starke Partie, verlor am Ende aber knapp und erkämpfte sich als Lohn Platz 6 im Endklassement.

Vereinskollegin Susi Vetter musste gegen fünf Spielerinnen in ihrer Gruppe kämpfen, gewann eine Partie und verlor auch ihr Platzierungsspiel nur knapp. Damit belegte sich bei den diesjährigen Tischtennismeisterschaften Rang 8. Das Trainer-Team gratulierte den beiden Sportlern zu der guten Leistung und freut sich bereits auf die nächsten Einsätze am Tischtennistisch.

Behindertensport fördern Der Verein CAPS Vorarlberg hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit mentaler Beeinträchtigung für das Thema Bewegung und Sport zu motivieren. „Mentalbehindertensport hilft, Alltagsaufgaben besser zu bewältigen, erhöht Mobilität und Lebensqualität und verschafft Erfolgsgefühle. Sport macht Menschen mit Mentalbehinderung sicherer, stärkt ihr Selbstbewusstsein und erleichtert so generell das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung“, betont Andy Kürsteiner, der die Sparte Tischtennis leitet und jeden Montag mit seinem Team in der VS Kirchdorf in Lustenau trainiert.

Tischtennis erfreut sich bei mentalbeeinträchtigten Menschen – von Jung bis Alt – sehr großer Beliebtheit. „In mehr als hundert Nationen spielen Menschen mit Behinderung mit großer Leidenschaft und Freude dieses Spiel. Somit zählt Tischtennis zu den wichtigsten Sportarten im m-Sport“, so Kürsteiner.

Trainer gesucht Das langjährige Trainer-Team von CAPS möchte das Trainingsangebot für die m-Sportler (m=mental beeinträchtigt) 2022 weiter ausbauen. Neue Sportarten wie Leichtathletik und bestehende Angebote wie z.B. Fußball an weiteren Standorten anbieten. „Dazu benötigen wir aber vor allem motivierte Trainer und Trainerinnen und für die Inklusion begeisterungsfähige Vereine“, so SV CAPS-Obmann Robert Allgäuer. Bei Interesse kann man sich gerne unter info@caps.at kurz melden.

„Wir – der Verein und die m-Sportler sind für jede Trainingsstunde und Unterstützung dankbar und finden garantiert ein passendes Engagement“, so Allgäuer abschließend. Die Tischtennis-Asse aus Lustenau möchten ihren Trainingsabend am Montag und ihre wertvollen Erfahrungen bei Wettbewerben und diversen Turnieren auf jeden Fall nicht mehr missen. Auch hier freut sich das Team jederzeit über Zuwachs. Trainiert wird jeden Montag von 17.15 bis 19 in der Turnhalle der VS Kirchdorf in Lustenau. cth