Mehr als nur Mahlzeiten: Essen auf Rädern

Bludenz. Essen auf Rädern ist in Bludenz ein Angebot, das nicht mehr wegzudenken ist.

Essen auf Rädern bietet älteren, kranken und pflegebedürftigen Personen sowie generell Personen, die nicht in der Lage sind, sich selbst eine Mahlzeit zuzubereiten, die Möglichkeit, Essen zu beziehen. Rund 50 Essen werden täglich mit zwei Bussen in ganz Bludenz und auch bis nach Außerbraz verteilt. Die Menüs sind vielfältig, vorallem die Süßspeisen wie zum Beispiel Riebel, Kaiserschmarren oder Omelette, werden von den Bezieher*innen geschätzt und gerne angenommen.

„Die Zusammenarbeit mit der SeneCura ist von großer Wichtigkeit, Essen auf Rädern ist nicht nur eine Mahlzeit auf dem Teller, sondern ein warmes Lächeln und eine helfende Hand, die direkt an die Türschwelle geliefert wird“, betont Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch. „Mit dem Sozialzentrum Laurentius-Park verbindet uns eine langjährige, gute Partnerschaft. Aktuell sucht die SeneCura Verstärkung für das Auslieferungsteam.“

Unterstützung ist dringend notwendig. Wer Interesse an dieser verantwortungsvollen und wertvollen Aufgabe hat, kann sich gerne direkt beim SeneCura Sozialzentrum Haus Bludenz melden. Tel. 05552 630640 oder per Mail an bludenz@senecura.at. Das Angebot Essen auf Rädern ist aus Bludenz nicht mehr wegzudenken. Beantragt werden kann das Angebot bei der Abteilung Gesundheit und Soziales im Rathaus Bludenz unter der Tel. 05552 63621-243. Das Essen wird täglich von Montag bis inklusive Samstag geliefert.