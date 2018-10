Mehr als nur Kunst und Krempel

6.Kunst und Antiquitätentage in stilvollem Ambiente

Götzis. Das denkmalgeschützte Götzner Junker Jonas Schlössle ist schon für sich selbst ein Kunstwerk. Am vergangenen Wochenende war es dann aber zusätzlich mit zahlreichen künstlerischen Werken und antiken Sehenswürdigkeiten gefüllt. Insgesamt acht Galeristen, Vorarlbergs renommierteste Kunst- und Antiquitätenhändler sorgten mit ihrer Ausstellung dafür, dass die Fans so richtig in einen optisch-kunstvollen Genuss gerieten. Nach einer Vernissage und Eröffnung am Freitagabend mit geladenen Gästen, präsentierte sich zudem das Wetter als geradezu ideal für einen Ausstellungsbummel. Geboten wurde etwas für jeden Geschmack, von antiken Möbeln, altem Spielzeug, romantischen Kuckucksuhren bis zu liebevoll eingerichteten Bauernstuben und historischen Schützenscheiben. In den oberen Stockwerken, dann eher zeitgenössische Kunst von Händlern wie Legende Kurt Prantl, oder der nächsten Generation wie Maximilian Hutz.