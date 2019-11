Mehr als „nur“ eine Bücherei

Das bugo hat sich zum Treffpunkt im Göfner Zentrum entwickelt

In der Bücherei selbst stehen aktuell mehr als 13.000 Medien zu Leihe bereit, neue Projekte sorgen stets für eine Erweiterung des Angebots. Seit kurzem etwa eine eigen Abteilung mit englischsprachiger Literatur für alle Altersklassen. Prominente Unterstützung erhält man dabei unter dem Titel „American Shelves“ von der amerikanischen Botschaft in Wien. Im Angebot stehen zudem sechs Tageszeitung und rund 70 Zeitschriften. Neu ist auch ein Verleih-Verbund der Büchereien Göfis, Frastanz, Satteins und Nenzing. So können bugo-Kunden in diesen Büchereien ebenso Medien entlehnen und umgekehrt. Ermöglicht wird dies durch ein neues EDV Programm. Spezieller Höhepunkt im Sommer ist auch die bugo Sommersession, die gepflegte Musikabende bietet.