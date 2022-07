Mehr als nur ein Fahrradabstellplatz

Erste autarke Bike & Ride Station Vorarlbergs „Charger Cube“ in Sulzberg-Fahl eröffnet.

Sulzberg. Die Kombination von Fahrrad mit Bus oder Bahn ist ein wichtiger Aspekt moderner, umweltfreundlicher Mobilität. Bei Bahnhöfen wird diese Verknüpfung bereits intensiv mitbedacht. In Regionen ohne Bahnanschluss ist der Umstieg vom Fahrrad auf den Bus bisher weniger beachtet. Genau hier setzt die Region Vorderwald neue Maßstäbe. Die sechs Bürgermeister der Gemeinden Sulzberg, Doren, Langen b.B., Langenegg, Lingenau und Hittisau eröffneten bei idealem Fahrradwetter die erste mobile und autarke Bike & Ride Station Vorarlbergs in Sulzberg-Fahl.

Die mobile Abstellanlage wird im Zuge des Leader-Projekts „Radeln im Grenzbereich“ von den Gemeinden aus der Region finanziert. Sulzberg-Fahl ist bis Oktober die erste Station des „ChargerCube“, der im nächsten Jahr auch an anderen Standorten in der Region Vorderwald zum Test verfügbar sein wird. Interessierte können die Vorteile beider Verkehrsmittel ausprobieren: Schnelle und zeitgerechte Anreise zur Haltestelle mit dem Rad und die Möglichkeit längere Distanzen bequem mit dem Bus zurückzulegen. „Mit dem ChargerCube haben Pendlerinnen und Pendler aus den umliegenden Ortsteilen eine sichere und praktische Abstellmöglichkeit direkt bei der Bushaltstelle. Das ist ein attraktives Angebot, die Nutzung von E-Bike und Landbus sehr bequem miteinander verbinden zu können. Wir freuen uns natürlich, hier eine neue Idee für das Land in Bewegung bringen zu können“, freut sich Bürgermeister Lukas Schrattenthaler über das neue Angebot vor Ort. ME