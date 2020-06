Mehr als nur „der Betreuer“

Martin Rassi ist beim SC Hohenems schon seit Jahrzehnten das „Mädchen für alles“.

Für die erste Mannschaft des Hohenemser Schlittschuhclubs ist er der Betreuer und kümmert sich um alles. Ob für das passende Equipment, die nötige Stärkung, stets gefüllte Wasserflaschen oder was sonst noch alles anfällt. Bei jedem Training und Spiel ist er dabei und als „Mädchen für alles“ ein sehr wertvoller Teil der Mannschaft. Dies kann auch der ehemalige Eishockeyprofi und nunmehrige HSC Headcoach Heimo Lindner bestätigen: „Martin ist seit Jahren Teil des Vereins und ist mit seiner Art und Weise uns zu helfen einzigartig. Egal wann, egal wo, er ist immer für uns da und unterstützt sowohl Spieler und Trainer – zudem hat er immer ein offenes Ohr für alle“, so der Cheftrainer.

Martin Rassi hat mit dem HSC schon zahlreiche Höhen und Tiefen durchgemacht. Über Siege freut sich der Emser aber naturgemäß am meisten und feiert dies stets mit der Mannschaft mit dem legendären „Zicke-Zacke“ in der Kabine. Auch der Meistertitel in der vergangenen Saison in der Tiroler Landesliga wurde von „Rassi“ ausgiebig mit seinem Verein gefeiert und dabei träumte er auch gerne mal laut vom Ziel „Bundesliga“. Zwar scheint dies ein Traum zu bleiben, aber der Vorstand des HSC hofft, dass das Emser Urgestein noch viele, viele Jahre dem Verein erhalten bleibt: „Wir möchten uns an dieser Stelle im Namen der ganzen Mannschaft und des gesamten Vereines recht herzlich bei Martin für seinen unermüdlichen Einsatz und sein tolles Engagement bedanken und freuen uns auf die nächsten 30 Jahre mit ihm“, so Mike Töchterle im Namen des HSC Vorstandes. MIMA