Mehr als nur Bücher

Am kommenden Wochenende geht die Buch amKumma im J.J. Endersaal in Mäder über die Bühne.

Neben jeder Menge Lesestoff wartet die Buch amKumma auch in diesem Jahr mit einem umfangreichen Programm auf. So gibt es am Freitag und Sonntag ein Kinderbuchkino mit Mark Janssen und am Samstag stellt Ingrid Hofer die neue CD „Teddy Eddy Superhelden“ vor. Ein Highlight des Wochenendes auch die große Thomas Schäfer-Elmayer Matinée am Sonntag ab 11 Uhr in der Aula der Volksschule. Geöffnet ist die Buch am Kumma am Freitag und Samstag Nachmittag und am Sonntag ganztags. MIMA