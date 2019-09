Mehr als eine gut Tat zum Start

Altacher Pfadfinder feiern Saisonbeginn

Altach. Was für den Veranstaltungsreigen des Altacher Sommers wirklich der Schlusspunkt war, zeichnet gleichzeitig für den Auftakt ins Pfadfinderjahr verantwortlich – die Rede ist vom mittlerweile traditionellen Startfest beim Pfadiheim. Zu Beginn stand zuerst ein Gottesdienst, zelebriert von Kaplan Rosh Kalluveettil und Pastoralassistentin Heidi Liegel, beim dem gemeinsam für ein unfallfreies Pfadfinderjahr gebetet wurde. In Folge verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Wiese vor dem Vereinsheim. Dort setzte man auf bewährte, stets frisch und selbst zubereitete Speisen wie den Sonntagsklassiker Schnitzel, Chicken McNuggets, Hamburger, oder als vegetarische Alternative duftende Ofenkartoffeln. Großes Augenmerk lag auch auf der Vermeidung von unnötigem Müll, so servierte man Most, Bier und Limonade aus dem Glas oder der Pfandflasche. „Ganz kommen wir noch nicht ohne Müll aus, aber wir schaffen nun das nötige Inventar an“, sagt Obmann Johannes Bonegger und künftig möchte man komplett plastikfrei agieren.