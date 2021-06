Mehr als 6.000 ehrenamtliche Stunden für die Bevölkerung

Im Jahresbericht 2020 gibt die Ortsfeuerwehr Göfis einen Einblick über die Leistungen im vergangenen Jahr.

Trotz Corona wurde im vergangenen Jahr auch wieder viel Zeit in die Ausbildung investiert und so wurde die Mannschaft in mehrere Kleingruppen eingeteilt, die sich an verschiedenen Abenden zu Übungen trafen. An insgesamt 20 Abenden wurde damit das Wissen aufgefrischt und neue Arbeitsweisen ausgebildet. Auch im Bereich der Jugendarbeit mussten im vergangenen Jahr neue Wege gegangen werden und gemeinsam mit den Feuerwehren des Abschnittes Walgau präsentierten die Göfner Florianijünger den Schülern der Mittelschule Satteins ihre Aufgaben und Ausrüstung.