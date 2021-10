Mehr als 4.200 Neuinfektionen - 250 Covid-Intensivpatienten

Mehr als 4.200 Corona-Neuinfektionen sind am Mittwoch in Österreich gemeldet worden.

Über 4.000 neue Fälle hat es zuletzt vor rund elf Monaten gegeben. Außerdem mussten nunmehr wieder 250 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, um sechs mehr als am Nationalfeiertag. Insgesamt 1.257 Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, um 89 mehr als am Dienstag. Seit dem Vortag wurden außerdem zehn weitere Todesfälle registriert.