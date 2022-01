Mehr als 1.000 CoV-Patienten und 3.319 neue Fälle

Die deutlich infektiösere Omikron-Variante breitet sich in Österreich weiter aus und lässt die Fallzahlen weiter ansteigen.

Am Montag meldeten die Ministerien - bei deutlich geringeren Testzahlen - 3.319 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 254,4 pro 100.000 Einwohner an. Österreichweit gab es bereits wieder 34.330 bestätigte aktive Fälle. In den vergangenen 24 Stunden wurden außerdem sieben weitere Todesopfer gemeldet.

320 Intensivpatienten

Auf Intensivstationen mussten zu Wochenbeginn 320 Schwerkranke behandelt werden, um fünf weniger als am Sonntag. In der vergangenen Woche war die Zahl der Infizierten in intensivmedizinischer Betreuung um 63 zurückgegangen. Insgesamt lagen am Montag wieder 1.017 Covid-Patientinnen und -Patienten in den heimischen Spitälern - nur am Sonntag waren es mit 973 weniger als 1.000 gewesen. Seither wurden 44 weitere Infizierte aufgenommen. Dreistellig war die Zahl der Patienten zuletzt am 21. Oktober mit 968 gewesen.

Hohe Positivrate trotz wenig Tests

Am Montag zeigte sich wieder deutlich, dass in Österreich an Wochenenden und Feiertagen deutlich weniger getestet bzw. ausgewertet wird. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften deutlich höher sein. So wurden in den vergangenen 24 Stunden nur 194.889 aussagekräftige PCR-Tests ausgewertet, von ihnen fielen 1,7 Prozent positiv aus. Zum Vergleich: Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 550.552 PCR-Tests analysiert, die Positiv-Quote betrug durchschnittlich 0,6 Prozent.

Dennoch lagen die 3.319 Neuinfektionen über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier waren täglich 3.247 neue Fälle registriert worden. Seit Sonntag wurden sieben Todesfälle registriert, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 15,6. In der vergangenen Woche starben 109 Menschen an den Folgen einer Infektion. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 13.759 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 154 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.