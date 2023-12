"Mehr 'Aloha-Spirit' für das Ländle"

Wiederaufbau auf Maui

„Der Wiederaufbau macht Fortschritte“, berichtet Linda. Ihre Gastfamilie hat bei einer anderen Familie Unterschlupf gefunden und die durch ihre Initiative gesammelten Spenden wurden direkt an sie auf Maui übergeben. Obwohl die Hilfe durch Behörden und Versicherungen nur schleppend anläuft, erfährt Linda, wie Nachbarn und Gemeinschaften auf den Inseln sich gegenseitig unterstützen. „Es sind die Vereine, die Nachbarschaftshilfen und die Insel-übergreifende Hilfe, die den wahren ‚Aloha-Spirit‘ zeigen“, sagt sie. Im Kern dieses Spirits stehe eine tiefe Verbindung zu den Menschen um uns herum sowie zur Welt, in der wir leben. „Es geht darum, anderen mit Respekt, Freundlichkeit und Liebe zu begegnen, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Herkunft“, erklärt Linda.

Philosophie des Gebens

„Es braucht nicht immer Geld. Oft reicht es schon, für jemanden da zu sein und zuzuhören. Kleine Gesten können eine große Wirkung haben.“ Diese Einstellung spiegelt sich in ihren eigenen Bemühungen wider, wie die Unterstützung von zwei Patenkindern in Kenia zeigt. Linda betont, dass selbst eine freundliche Begrüßung, ein „Hoi“, einen positiven Dominoeffekt in der Gesellschaft auslösen kann.