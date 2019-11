Mehlwurm-Burger und Co – Insekten-Küche im Ländle eröffnet

„Ich bereite Insekten so zu, dass sie jedem schmecken", so Anja Sieghartsleitner. Sie ist die Gründerin von "Luculla culinaria" - dem neuen Kochstudio für "Insekten-Kulinarik" in Sulz.

Luculla culinaria

Mehlwurm-Burger, schokoladige Grillen-Brownies und knusprige Teriyaki-Heuschrecken. „Ungewöhnlich, aber sehr schmackhaft, gesund und auch nachhaltig. Insekten sind das Superfood der Zukunft“, sagt Sieghartsleitner.

Luculla culinaria

In Kleingruppen wird bei Luculla culinaria gemeinsam gekocht. Dabei werden die Insekten auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet. In gemahlener Form seien sie beispielsweise in den Speisen nicht mehr sichtbar und damit auch für Neulinge geeignet.

Insekten im Handel

Seit 2018 sind in Vorarlberg Insekten im Lebensmittelhandel verfügbar, doch was fehle, sei das Know-how zur Zubereitung von Insekten. Das möchte die 33-Jährige Sulnerin ändern.

