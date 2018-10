Meghan Markle: Auch die Herzogin hat einen Makel

"Nobody is perfect" - auch Herzogin Mehgan nicht und darum wird im Netz jetzt auch gleich gelästert.

Der Jubel für Harry und Meghan in Australien nimmt kein Ende. Wie Herzogin Meghan seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry zeigt, ist sie eine Frau mit Ecken und Kanten ist, die weiß was sie will. Sie verkörpert den Prinzessinnen-Traum von vielen Frauen: Eine erfolgreiche bürgerliche Schauspielerin zieht ins Königshaus ein. Das schürt auch Neid wie sich jetzt zeigt. Derzeit lästern viele in den Sozialen Netzwerken über ihre Füsse.

Herzogin Meghan hat sich bei ihrem Besuch auf den Fidschi-Inseln für Frauenrechte stark gemacht – und damit Begeisterungsstürme ausgelöst. In einer Rede vor Studenten forderte die Frau von Prinz Harry am Mittwoch freien Zugang zu Universitäten. Gerade für Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern sei Bildung lebenswichtig, sagte die 37-jährige frühere US-Schauspielerin an der Universität in Suva.

Wie australische Medien berichteten, ist für ihre Sicherheitsleute eine zu große Menschenmenge in dem überdachten Markt in der Hauptstadt des Inselstaats gewesen. Ob tatsächlich eine Gefahr für Meghan bestanden hat, blieb unklar. Reporter vor Ort sagten demnach, die Marktbesucher seien nur begeistert von der 37-Jährigen gewesen und hätten zu singen begonnen. Meghan ist im vierten Monat schwanger.