Megaparty im Festspielhaus mit tausenden Menschen

Knapp 5.000 Kolleginnen und Mitarbeiterinnen schnürten am vergangenen Freitag die Laufschuhe und sind beim 12. Business Run in Bregenz entlang des Bodensees gelaufen. Das Teamevent vereinte einmal mehr die Wirtschaftsunternehmen aus der DACHRegion und den Sport. Ein voller Erfolg! Ganz oben auf dem Treppchen landete bei den Herren Laurin Burtscher (16:14, 31, IMA Schelling Group) vor Marcel Rüdisser (16:18,42, Bad Reuthe Frick GmbH) und Nathan Elliott (16:37, 37, HEAD Sport AG). Die Damenwertung sicherte sich Denise Neufert (18:55,59, Vorarlberger Landeskrankenhäuser), auf Platz 2 folgte Anna Bohle (20:13,66, Vorarlberger Landeskrankenhäuser), Rang 3 sicherte sich Angela Schmid (20:25,52, Raiffeisenbank Monfort eGen)

Vor dem Start trafen sich die Unternehmen mit ihren Teams in der Networking Area und nutzten die Gelegenheit, sich in einem lockeren Umfeld miteinander zu vernetzen. Kontakte, Ideen, Themen wurden hier ausgetauscht, bevor der Startschuss fiel und es auf die 5 Kilometer lange Strecke entlang des Bodensees ging. Die Läuferinnen trotzten dem Wetter und gaben alle ihr Bestes. Dabei standen nicht nur sportliche Höchstleistungen im Vordergrund, sondern vor allem auch der Spaß und die Freude am gemeinsamen Sport. Wer Sport treiben kann, darf auch feiern – dieses Motto galt beim anschließenden Oktoberfest. Das Event in der Werkstattbühne Bregenz war ausverkauft, die Stimmung bestens. Die Sportlerinnen tauschten ihr Laufoutfit mit Tracht, Lederhose und Dirndl und feierten ihre Erfolge in standesgemäßem Wies’n Style. Für Musik sorgten die Band Froschhaxn Express und die Partyjäger. In der neuen Weinbar wurde das Tanzbein zum Sound von DJ Hasamohr geschwungen.