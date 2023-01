Mega Fund: Zahn von Megalodon

Der Megalodon ist zwar eine ausgestorbene Haiart, doch immer wieder findet man Überreste dieser riesigen Tiere.

Der Megalodon gilt als die größte Haiart der Welt: erwachsene Tiere sollen zwischen 16 und 18 Meter groß gewesen sein, sein Gewicht wird auf 50-100 Tonnen geschätzt. Zwar ist diese Haiart seit rund 2,6 Millionen Jahren ausgestorben, doch finden immer wieder Leute die riesigen Zähne des Megalodon. So wie Jeffrey Heim, der sich das Suchen von den verschiedensten fossilen Haizähnen zur Aufgabe gemacht hat: Über die Website SHRK verkauft er selbstgemachten Haizahn-Schmuck. Durch die Verkäufe wird dann Geld an Organisationen gespendet, die sich für die Aufrechterhaltung verschiedener Haiarten einsetzen.

Fund von 9-Jähriger

Am Weihnachtstag fand die 9-jährige Molly in Calvert Beach, einem Strand in den USA, ebenfalls einen Zahn des Megalodon.