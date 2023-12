Mega-Ansturm auf E-Vignette: Schweizer Zoll kämpft mit technischen Problemen

Digitale Revolution auf Schweizer Autobahnen: E-Vignette stößt auf riesiges Interesse, sorgt aber für Startprobleme.

Autofahrer haben nun erstmals die Möglichkeit, die traditionelle Klebevignette durch eine innovative elektronische Variante zu ersetzen, was eine bemerkenswerte Wende in der Geschichte der Schweizer Autobahnvignetten darstellt. Dieser Schritt in Richtung Digitalisierung verlief jedoch anfänglich nicht reibungslos, da die hohe Nachfrage zu technischen Schwierigkeiten auf der Webseite des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) führte.