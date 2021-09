Sich einmal wie eine Meerjungfrau im Wasser bewegen, ist ein Trend, der gerade bei Mädchen großen Anklang findet.

Lustenau Es geht rund her im Hallenbad der Mittelschule Rheindorf. Sechs Mädchen wollen sich einmal wie eine richtige Meerjungfrau bewegen. Damit dies gelingt, braucht es eine Meerjungfrauenflosse. Alle Schwimmschüler schlüpfen geschwind in die Mono-Flossen und gleiten sodann gekonnt durch das Wasser. Ein Erlebnis, das unbeschreiblich schön sei, meint Schwimmlehrerin Hannah Wiedemann (28). Sie lehrt Kindern nicht nur das Schwimmen, sondern bietet auch das Meerjungfrauenschwimmen in speziellen Kursen an. Ein Trend, der nach wie vor ungebrochen scheint.

Meerjungfrauen bewegen sich nur mit der Flosse, ihre Hände gleiten lediglich mit. Und das dies auch so umgesetzt wird, erhalten die Mädchen einen Zauberstab in beide Hände, der sie daran hindert, ungewollt die bekannten Schwimmbewegungen mit den Armen zu machen. Die jungen Meerjungfrauen im Hallenbad der Mittelschule sind begeistert, sogar mit einem Glitzerstab durchs Wasser gleiten zu dürfen. Und was machen Meerjungfrauen so den ganz Tag? Ganz klar, sie tauchen auch besondere Dinge vom Meeresgrund herauf. Die sechs Schülerinnen beobachten, wie die Lehrerin riesige Muscheln ins Wasser wirft. Die nächste Aufgabe lautet: Muscheln herauf tauchen. „Das Einzige was uns jetzt noch fehlt, ist das Salzwasser“, erklärt Hannah Wiedemann lachend und wirft die nächste Muschel ins Becken. bvs