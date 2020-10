Mediziner warnt: "Es braucht massive Maßnahmen"

Die Bundesregierung verkündet am Samstag weitere Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Was aus medizinischer Sicht sinnvoll wäre, erklärt Infektiologe Richard Greil.

In der "ZIB Nacht" am Donnerstag meinte Greil, Vorstand der Universitätsklinik Salzburg: "Es ist der Zeitpunkt längstens gekommen, wo effektive, wirksame, und das sehr rasch wirksame Maßnahmen gesetzt werden sollen und müssen, wenn wir nicht in eine Katastrophe kommen sollen."