Medizin auf Rädern

Kreativer Ansatz der Sebastian Apotheke.

GISINGEN Für all diejenigen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, das Haus zu verlassen, um sich die Medikamente, die sie benötigen, selbst abzuholen, bietet die Sebastian Apotheke in Gisingen einen unentgeltlichen Lieferservice für den gesamten Raum Feldkirch an. „Wir sind natürlich nicht immer mit dem Rad unterwegs“, erklärt Pharmazeutin Johanna Sonderegger – im Bild mit ihrer zweirädigen Apotheke. „Aber wo es geht und es das Wetter zulässt, wird auch auf die Umwelt geschaut.“ Bestellungen für den Lieferservice werden unter der Telefonnummer 05522/36300 entgegengenommen. ETU